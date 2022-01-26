Орловцы могут поддержать упавший «Тургеневский дуб» в международном конкурсе

Орловцы могут поддержать Тургеневский дуб в международном конкурсе «Европейское дерево года – 2022». Голосование за претендентов на победу будет организовано в течение месяца с 1 февраля на сайте www.treeoftheyear.org.

Нашу страну на конкурсе представляет Тургеневский дуб. Он останется номинантом от России в международном конкурсе «Европейское дерево года-2022», несмотря на гибель во время урагана, обрушившегося на Спасское-Лутовиново 30 ноября 2021 года. Такое решение приняли организаторы конкурса.

Конкурс «Европейское дерево года» фокусируется на истории дерева и его связи с людьми. Европейскому конкурсу, который проводится с 2011 года, предшествует национальный отборочный этап, ежегодный конкурс «Российское дерево года».

Организатор российского конкурса − НПСА «Здоровый лес». Одна из задач конкурса − вдохновить активных граждан заботиться об окружающей среде, обратить их внимание на значение старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии России, которое требует нашей заботы и защиты.

В 2021 году в российском конкурсе приняли участие 47 уникальных деревьев из разных регионов нашей страны. Путем открытого голосования на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» было выбрано главное дерево страны: Тургеневский дуб, произраставший в Спасском-Лутовинове Орловской области. Дуб внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под номером 343, имеет всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы».