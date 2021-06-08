Орловцы могут получить упрощенный налоговый вычет

С 21 мая упростился порядок получения имущественных и инвестиционных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующие изменения предусмотрены Федеральным законом от 20.04.2021 № 100-ФЗ. Получить упрощенный налоговый вычет можно на приобретение жилья, уплату процентов по ипотеке и в сумме внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) средств (тип «А»). В два раза быстрее по сравнению с действующим порядком, без декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на вычет документов. А для получения инвестиционного вычета типа «Б» у налогового агента теперь не потребуется посещать налоговый орган.

Вычеты будут предоставляться проактивно. Система автоматически проанализирует данные внешних источников и программных комплексов ФНС и сгенерирует предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика — физического лица. Как подчеркнули в пресс-службе ФНС, вычет в упрощенном порядке смогут получить те налогоплательщики, в отношении которых участниками информационного взаимодействия с ФНС России (банками/брокерами) будут переданы соответствующие сведения.

По факту поступления от банков/брокеров соответствующих сведений налогоплательщики получат специальное сообщение в своем личном кабинете. Там же можно будет отследить весь процесс с момента подписания автоматически предзаполненного заявления на вычет до возврата налога.

Таким образом, до появления предзаполненного заявления в личном кабинете на сайте ФНС России от налогоплательщика не требуется никаких действий.

Следует отметить, что в упрощенном порядке можно получить те налоговые вычеты, право на которые возникло у налогоплательщика с 01.01.2020.