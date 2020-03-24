Орловцы могут получить всю информацию о недвижимости онлайн

Росреестр по Орловской области напоминает орловцам, что всю интересующую информацию об объектах недвижимости можно легко узнать, не выходя из дома. Сделать это можно с помощью бесплатного сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» на сайте Росреестра.

Для просмотра доступна общая информация по выбранному объекту недвижимости: условный или кадастровый номер, дата постановки на кадастровый учет, этаж, площадь, юридический адрес, наличие зарегистрированных прав и ограничений, разрешенное использование, назначение, кадастровая стоимость и т. д. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо ввести адрес объекта недвижимости, кадастровый или условный номер, а затем нажать кнопку «Сформировать запрос».

Также запросить общедоступные сведения можно на официальном сайте Росреестра, с помощью сервиса «Личный кабинет правообладателя», который позволяет в режиме реального времени запрашивать и получать актуальные сведения, содержащиеся в ЕГРН. Любой желающий получает возможность в режиме online просматривать готовность запрошенных документов.