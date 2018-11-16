16 ноября 2018



Орловцы могут помочь с охраной природы

В Орловской области могут появиться общественные инспекторы по охране окружающей среды. Они смогут фиксировать природоохранные правонарушения и передавать материалы в органы государственного надзора. Также они будут заботится, чтобы на местах совершения правонарушений оставались вещественные доказательства, займутся экологическим просвещением и будут участвовать в госпрограммах по охране объектов животного мира и среды их обитания. Предполагается, что инспекторам своевременно должна быть предоставлена полная достоверная информация о состоянии окружающей среды, принимаемых мерах по ее охране, об обстоятельствах и фактах осуществления хозяйственной и иной деятельности, которые негативно воздействуют на окружающую среду, создают угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан.

Решение о присвоении либо отказе в присвоении гражданину статуса общественного инспектора и выдаче соответствующего удостоверения принимается комиссией при Орелоблэконадзоре. Сейчас активные граждане годами и совершенно безуспешно бьются с экологическими преступлениями. Наше издание писало о ситуации с отходами спиртзаводов в статьях «Кровавая река» №25 (473) от 19 июля 2017 г,  «Кровавая река». Неожиданное продолжение  и «Кровавая река: о чем молчат рыбы«.

 

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Опубликовано 16 Ноя 2018 в 17:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 3

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