28 сентября 2018



Орловцы могут поучаствовать в первой интернет-переписи населения

Пробная перепись населения (ключевой этап подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года) пройдет в принципиально новом формате. Главной новинкой станет интернет-перепись – самостоятельное заполнение жителями электронных переписных листов на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).

Пробная перепись населения 2018 года пройдет в два этапа с 1 по 31 октября. На первом, всероссийском этапе – 1 по 10 октября – все орловцы, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru, могут поучаствовать в интернет-переписи. В ходе второго, регионального этапа – с 16 по 31 октября – переписчики проведут опрос жителей в 10 пилотных районах.

Сейчас на портале зарегистрировано 79 миллионов россиян. Новая услуга максимально упрощает и делает комфортным процесс прохождения переписи. Новый формат поможет обобщить полученный опыт и использовать его при подготовке Всероссийской переписи населения 2020 года. Специальные исследования показали, что использование интернета в повседневной жизни россиян стабильно растет. Пробная перепись населения проводится для того, чтобы более точно оценить готовность населения к онлайн-переписи, протестировать технические возможности портала Госуслуг и скорректировать информационно-разъяснительную работу. С помощью внедрения новых технологий российские статистики надеются шире охватить переписью молодежь, а также население труднодоступных территорий. Кроме того, в ходе начинающейся пробной переписи будет отработана методика использования планшетных компьютеров при опросах населения. Вопросы, на которые предлагает ответить электронная форма переписного листа, такие же, как в бумажном формате. Единственное отличие для жителя – возможность самостоятельно и без спешки заполнить переписной лист с любого устройства: компьютера, планшета или мобильного телефона. Кроме того, форма содержит подсказки, что делает заполнение еще проще.

 

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Опубликовано 28 Сен 2018 в 13:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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