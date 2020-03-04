Орловцы могут пожаловаться на коллекторов приставам

В случае неправомерных действий представителей организаций, занимающихся

возвратом просроченных задолженностей, граждане могут обращаться с

жалобой в Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской

области.

Региональное УФССП напоминает: с 2017 года взысканием просроченных задолженностей могут заниматься только организации, включенные в государственный реестр, который ведет Федеральная служба судебных приставов.

Действия сотрудников организаций, занимающихся возвратом задолженностей,

по отношению к физическим лицам строго регламентируются Федеральным законом №230-ФЗ, положения которого предусматривают, в том

числе, и порядок, и степень воздействия на граждан, имеющих неоплаченный

долг. Если же действия кредиторов при взаимодействии с клиентами-должниками выходят за допустимые рамки, это является нарушением законодательства и предполагает административную ответственность. Граждане в этом случае вправе обращаться в надзорный орган, которым является Служба судебных приставов.

Порядок обжалования незаконных действий коллекторов определен.

Необходимо направить в УФССП России по Орловской области заявление с

указанием ваших ФИО, контактов, изложив суть обращения и приложив к нему

в качестве дополнительных доказательств фото, видео, аудиозаписи,

скриншоты, детализацию звонков и кредитный договор по адресу: г. Орел,

ул. Авиационная, д.5.

После проверки обоснованности поступившего заявления сотрудники УФССП

России по Орловской области примут все предусмотренные законом меры.