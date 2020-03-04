4 марта 2020



Орловцы могут пожаловаться на коллекторов приставам

В случае неправомерных действий представителей организаций, занимающихся
возвратом просроченных задолженностей, граждане могут обращаться с
жалобой в Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской
области.
Региональное УФССП напоминает: с 2017 года взысканием просроченных задолженностей могут заниматься только организации, включенные в государственный реестр, который ведет Федеральная служба судебных приставов.
Действия сотрудников организаций, занимающихся возвратом задолженностей,
по отношению к физическим лицам строго регламентируются Федеральным законом №230-ФЗ, положения которого предусматривают, в том
числе, и порядок, и степень воздействия на граждан, имеющих неоплаченный
долг. Если же действия кредиторов при взаимодействии с клиентами-должниками выходят за допустимые рамки, это является нарушением законодательства и предполагает административную ответственность. Граждане в этом случае вправе обращаться в надзорный орган, которым является Служба судебных приставов.
Порядок обжалования незаконных действий коллекторов определен.
Необходимо направить в УФССП России по Орловской области заявление с
указанием ваших ФИО, контактов, изложив суть обращения и приложив к нему
в качестве дополнительных доказательств фото, видео, аудиозаписи,
скриншоты, детализацию звонков и кредитный договор по адресу: г. Орел,
ул. Авиационная, д.5.
После проверки обоснованности поступившего заявления сотрудники УФССП
России по Орловской области примут все предусмотренные законом меры.

 

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Опубликовано 04 Мар 2020 в 14:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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