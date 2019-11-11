11 ноября 2019



Орловцы могут пожаловаться на такси и каршеринг до 25 ноября

С 11 ноября по 25 ноября в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области будет работать горячая линия по вопросам защиты прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга ( вариант аренды автомобиля у профильных компаний (чаще всего для внутригородских коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки — по договоренности).

Интересующие вопросы можно задать в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв на обед — с 13.00 до 13.45. Телефоны горячих линий:

— в г. Орле: 8 (486 2) 42-26-75, 8 (4862) 41 52 52;

— в г. Ливны: 8 (486 77) 7-13-34;

—  в г. Мценске: 8 (486 46) 4-15-39;

—  в п. Кромы 8 (486 43) 2-15-98;

—  в п. Верховье 8 (486 76) 2-47-27.

Для оказания практической помощи в досудебной и судебной защите можно также обратиться:

в  Общественную приемную  Управления Роспотребнадзора по Орловской области по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, 2а;

в Консультационный центр информирования и консультирования граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам защиты прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» (г. Орел, ул. Карачевская, д.56а). Режим работы Консультационного центра —  с 9.00 до 18.00 в рабочие  дни, контактный телефон — 8 (4862) 75 — 02 — 76, информирует ТУ Роспотребнадзора.

 

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Опубликовано 11 Ноя 2019 в 12:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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