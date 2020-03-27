Орловцы могут предварительно записаться на тестирование на коронавирус

Желающие пройти тестирование на коронавирус должны предварительно в обязательном порядке, чтобы избежать ажиотажа, записаться по телефону 42-00-03 с 10:00 до 16:00 на исследование, которое состоится 28 марта. О месте и времени проведения тестирования на коронавирус будет сообщено дополнительно.

Напомним, в Орловской области уже есть более 2 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса. Каждая тест-система позволяет провести 100 лабораторных исследований на коронавирус. Организационные мероприятия по открытию центра, в котором все желающие смогут пройти добровольное тестирование на коронавирус, планируется завершить к концу этой недели.