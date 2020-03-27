27 марта 2020



Орловцы могут предварительно записаться на тестирование на коронавирус

Желающие пройти тестирование на коронавирус должны предварительно в обязательном порядке, чтобы избежать ажиотажа, записаться по телефону 42-00-03 с 10:00 до 16:00 на исследование, которое состоится 28 марта. О месте и времени проведения тестирования на коронавирус будет сообщено дополнительно.

Напомним, в Орловской области уже есть более 2 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса. Каждая тест-система позволяет провести 100 лабораторных исследований на коронавирус. Организационные мероприятия по открытию центра, в котором все желающие смогут пройти добровольное тестирование на коронавирус, планируется завершить к концу этой недели.

 

Орловский облсовет назначил представителей губернатора для выбора сити-менеджера Орла
В Орле открылся театральный фестиваль «LUDI»
В микрорайоне Зареченский обещают построить детский сад
Опубликовано 27 Мар 2020 в 11:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Новости

О борьбе жителей д. Овсянниково за блага цивилизации.



Праздничный ужин для любимых в день 8 марта по рецепту депутата Рыбакова.



О европейских стандартах и мусорной реформе.



С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА



О дороге в "рай" и ее бенефициаре.



Критический взгляд депутата Рыбакова на инвест послание Клычкова. Основные тезисы



Часть 2. Инвестиционное послание Клычкова без прикрас. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Часть 1. Инвестиционное послание Клычкова. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"