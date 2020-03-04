Орловцы могут принести с букетом на 8 марта массу проблем

Орловцев попросили быть бдительными при выборе цветов в подарок — букеты могут таить карантинных вредителей, и в итоге стать причиной гибели домашних растений. С приобретенным букетом в дом могут попасть такие непрошеные гости, как западный (калифорнийский) цветочный трипс, табачная белокрылка.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является опасным вредителем декоративных и с/х культур (поражает более 250 видов растений), активным переносчиком вирусов. Основная трудность в борьбе с трипсом заключается в том, что в процессе развития это насекомое проходит несколько стадий, при которых химические вещества на него практически не действуют. Выявление вредителя достаточно проблематично, т. к. трипс предпочитает скрытный образ жизни и прячется в бутонах или пазухах листьев. Специалисты Россельхознадзора в срезах цветов неоднократно выявляли этого опасного карантинного объекта. Все зараженные партии были уничтожены путем сжигания.

Табачная белокрылка отличается уникальной многоядностью, высокой скоростью роста популяции, феноменальной живучестью и устойчивостью к воздействию пестицидов. Вредитель способен повреждать более 600 видов растений. При этом опасность представляют как имаго, так и личинки насекомого, питающиеся растительным соком. Экономический ущерб от белокрылки достаточно велик, поскольку она не только уничтожает и угнетает культурные растения, снижая их продуктивность до 70%, но и является переносчиком многих опасных заболеваний.

Наибольшую опасность насекомое представляет в теплицах, парниках и оранжереях, где, как правило, присутствует повышенный уровень влажности и высокая температура воздуха.

В целях недопущения ввоза и распространения опасных карантинных вредителей и возбудителей болезней растений должностными лицами Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проводятся рейды по местам реализации цветочной продукции.

Покупатель, приобретая букет или растение в горшке, вправе поинтересоваться, откуда завезены цветы и есть ли на них документы, подтверждающие их фитосанитарную безопасность. Особенно это касается горшечных растений, т. к. приобретаются они на более длительный срок и в этой ситуации вероятность заражения увеличивается.