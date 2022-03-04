Орловцы могут принести с цветами в подарок опасных вредителей

В преддверии прекрасного весеннего праздника 8 Марта все без исключения спешат приобрести цветы для своих любимых женщин, мамочек, бабушек, сестер, друзей, коллег. Однако любое приобретенное растение может стать источником заноса и распространения опасных карантинных вредителей и возбудителей болезней растений. Чаще всего в цветочной продукции выявляются вредители:

— западный цветочный трипс, который способен поражать более 250 видов растений, а также является переносчиком вирусов. Это мелкие насекомые желто-коричневого или бурого цвета. Основная трудность в борьбе с трипсом заключается в том, что в процессе развития это насекомое проходит несколько стадий, при которых химические вещества на него практически не действуют. Выявление вредителя достаточно проблематично, т.к. трипс предпочитает скрытный образ жизни и прячется в бутонах или пазухах листьев;

— табачная белокрылка отличается феноменальной живучестью и устойчивостью к воздействию пестицидов, а также многоядностью и высокой скоростью роста популяции. Опасность представляют, как имаго, так и личинки, питающиеся растительным соком. Экономический ущерб от белокрылки достаточно велик, поскольку она не только уничтожает и угнетает культурные растения, снижая их продуктивность до 70 %, но и является переносчиком многих опасных заболеваний. Наибольшую опасность вредитель представляет в теплицах, парниках и оранжереях, где, как правило, присутствует повышенный уровень влажности и высокая температура воздуха.

Для недопущения ввоза и распространения опасных карантинных вредителей и возбудителей болезней растений специалисты Россельхознадзора проводят рейды по местам продажи цветочной продукции. Неоднократно в срезах реализуемых цветов специалисты выявляли опасного карантинного объекта – западного цветочного трипса. Все зараженные партии были уничтожены путем сжигания.

Покупатель, приобретая растения, вправе поинтересоваться, откуда завезены цветы и есть ли на них документы, подтверждающие их фитосанитарную безопасность. Особенно это касается растений с корневой системой, т. к. приобретаются они на более длительный срок и в этой ситуации вероятность заражения увеличивается.