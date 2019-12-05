5 декабря 2019



Орловцы могут принять участие в акции Русфонда, написав диктант Дмитрия Быкова

В Орле 6 декабря пройдет публичный диктант, автором которого является поэт, писатель и журналист Дмитрий Быков.

Проверить свою грамотность любой орловчанин сможет совершенно бесплатно: вход на мероприятие свободный. Диктант начнется в 17:00 в Фундаментальной библиотеке Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева.

В тексте диктанта, который написан специально для экспедиции доноров костного мозга «Совпадение», Быков рассуждает о природе героического поступка.

Прочтет диктант главный режиссер Орловского государственного академического театра им. И. C. Тургенева Алексей Доронин. Работы проверят преподаватели Мезенского педагогического колледжа.

Отличников ждут призы. Несколько человек, написавших диктант лучше других, получат билеты на спектакли Орловского академического театра и сертификаты на уроки онлайн-школы Skyeng, а также книгу с автографом Дмитрия Быкова.

Акция в поддержку донорства костного мозга, экспедиция «Совпадение», посетит Орел 6 и 7 декабря. Это просветительский проект Русфонда и бюллетеня Кровь5, цель которого – популяризировать идею донорства костного мозга как новой жизненной стратегии: каждый может изменить себя, страну и мир, приняв решение спасти жизнь незнакомому человеку. Экспедиция «Совпадение» проводится Русфондом и проектом Кровь5 при поддержке Фонда президентских грантов.

 

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Опубликовано 05 Дек 2019 в 15:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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