Орловцы могут принять участие во Всероссийском форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»

Участвовать в мероприятии могут представители творческих и креативных сообществ в возрасте от 14 до 35 лет. Форум будет проходить с мая по октябрь в Крыму.

Эксперты из разных областей культуры и искусства будут делиться с молодежью своим опытом в режиме нон-стоп. Участников ждут онлайн-лекции, мастер-классы, воркшопы, проектные сессии, мастерские прикладного искусства.

Главные возможности проекта – это программа стажировок, готовое портфолио, грантовая поддержка и профессиональные контакты.

Форум объединит более 20 арт-школ по различным направлениям культуры и искусства.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте проекта tavrida.art. Регистрация завершится 16 мая.

Юлия Филина