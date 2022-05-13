13 мая 2022



Орловцы могут принять участие во Всероссийском форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»

 

Участвовать в мероприятии могут представители творческих и креативных сообществ в возрасте от 14 до 35 лет. Форум будет проходить с мая по октябрь в Крыму.

Эксперты из разных областей культуры и искусства будут делиться с молодежью своим опытом в режиме нон-стоп. Участников ждут онлайн-лекции, мастер-классы, воркшопы, проектные сессии, мастерские прикладного искусства.

Главные возможности проекта – это программа стажировок, готовое портфолио, грантовая поддержка и профессиональные контакты.

Форум объединит более 20 арт-школ по различным направлениям культуры и искусства.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте проекта tavrida.art. Регистрация завершится 16 мая.

Юлия Филина

 

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Опубликовано 13 мая 2022 в 16:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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