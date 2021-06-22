22 июня 2021



Орловцы могут привиться от коронавируса в передвижных ФАПах

В эти выходные мобильные пункты вакцинации вновь будут работать во всех районах города. С 9:00 до 16:00 любой желающий сможет получить компоненты вакцины.
Так, в субботу, 26 июня, передвижные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) будут работать:
· Северный район: Московское шоссе, 56;
· Железнодорожный район: ул. Привокзальная, 8 (недалеко от Мемориального комплекса в память о героях-железнодорожниках).
В воскресенье, 27 июня, ФАПы расположатся:
· Советский район: ул. Тургенева, 42 (в районе ТЦ «Тургеневский»);
· Заводской район: ул. Комсомольская, 242 (в районе кинотеатра «Современник»).

С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Приём ведут практикующие врачи поликлиник Орла. Все пункты открыты с 9:00 до 16:00.

Также напоминаем, что записаться на вакцинацию можно следующим образом:
— с помощью Единого портала государственных услуг «Госуслуги» https://clck.ru/9vdC3
— на официальном сайте Департамента здравоохранения Орловской области в разделе «Электронная регистратура» https://clck.ru/VLQoe
— по многоканальному телефону 122;
— по телефону «горячей линии» Департамента здравоохранения Орловской области (4862) 40-20-56.
— поликлиника №1 (ул. Московская, 27) — (4862) 54-26-83;
— поликлиника №2 (ул. 8 Марта, 2; ул. Горького, 14) — 42-37-53, 42-37-57, 76-14-25;
— поликлиника №3 (ул. Комсомольская, 33; ул. Комсомольская, 245; ул. Машкарина, 10) — 43-03-02;
— поликлиника №4 (ул. Раздольная, 57) — 44-56-45.

 

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Опубликовано 22 Июн 2021 в 17:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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