Орловцы могут привиться от коронавируса в передвижных ФАПах

В эти выходные мобильные пункты вакцинации вновь будут работать во всех районах города. С 9:00 до 16:00 любой желающий сможет получить компоненты вакцины.

Так, в субботу, 26 июня, передвижные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) будут работать:

· Северный район: Московское шоссе, 56;

· Железнодорожный район: ул. Привокзальная, 8 (недалеко от Мемориального комплекса в память о героях-железнодорожниках).

В воскресенье, 27 июня, ФАПы расположатся:

· Советский район: ул. Тургенева, 42 (в районе ТЦ «Тургеневский»);

· Заводской район: ул. Комсомольская, 242 (в районе кинотеатра «Современник»).

С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Приём ведут практикующие врачи поликлиник Орла. Все пункты открыты с 9:00 до 16:00.

Также напоминаем, что записаться на вакцинацию можно следующим образом:

— с помощью Единого портала государственных услуг «Госуслуги» https://clck.ru/9vdC3

— на официальном сайте Департамента здравоохранения Орловской области в разделе «Электронная регистратура» https://clck.ru/VLQoe

— по многоканальному телефону 122;

— по телефону «горячей линии» Департамента здравоохранения Орловской области (4862) 40-20-56.

— поликлиника №1 (ул. Московская, 27) — (4862) 54-26-83;

— поликлиника №2 (ул. 8 Марта, 2; ул. Горького, 14) — 42-37-53, 42-37-57, 76-14-25;

— поликлиника №3 (ул. Комсомольская, 33; ул. Комсомольская, 245; ул. Машкарина, 10) — 43-03-02;

— поликлиника №4 (ул. Раздольная, 57) — 44-56-45.