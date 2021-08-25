Орловцы могут протестировать новую “горячую линию”

Для семей с детьми открыт бесплатный ежедневный и круглосуточный федеральный номер «Семейной линии»: 8-800-3006-003. По этому телефону можно обратиться за помощью разного рода: социально-информационной, консультационной, юридической и т.д. В пресс-службе обладминистрации рассказали, что Орловская область входит в число пилотных регионов проекта «Семейная линия». Чем конкретно могут помочь позвонившим на линию — орловцам предстоит протестировать самостоятельно.