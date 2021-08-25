25 августа 2021



Орловцы могут протестировать новую “горячую линию”

Для семей с детьми открыт бесплатный ежедневный и круглосуточный федеральный номер «Семейной линии»: 8-800-3006-003. По этому телефону можно обратиться за помощью разного рода: социально-информационной, консультационной, юридической и т.д. В пресс-службе обладминистрации рассказали, что Орловская область входит в число пилотных регионов проекта «Семейная линия». Чем конкретно могут помочь позвонившим на линию — орловцам предстоит протестировать самостоятельно.

 

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Опубликовано 25 Авг 2021 в 17:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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