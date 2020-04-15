15 апреля 2020



Орловцы могут проверить СНИЛС на сайте ПФР

Опция проверки доступна в кабинете страхователя, но воспользоваться ею может любой гражданин, — рассказали в пресс-службе ПФР. Чтобы проверить соответствие номера индивидуального лицевого счета фамилии-имени-отчеству и дате рождения гражданина, надо зайти на сайт Пенсионного фонда (www.pfrf.ru), раздел «Страхователям», подраздел «Кабинет страхователя». Далее необходимо пройти по ссылке «Проверка СНИЛС» и ввести данные, содержащиеся в «зеленой карточке». Проверка проводится мгновенно.

При положительном результате проверки СНИЛС, система проинформирует, что по данным ПФР указанный номер индивидуального лицевого счета действительно присвоен человеку с введенными ФИО и датой рождения. При отрицательном результате появится сообщение, что данные не соответствуют.

 

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Опубликовано 15 Апр 2020 в 17:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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