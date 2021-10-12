Орловцы могут сфотографировать самую необычную дорожную “заплатку”

Общероссийский народный фронт пригласил всех желающих принять участие в фотоконкурсе по итогам дорожного ремонта в 2021 году. На конкурс принимаются фото творчества местных жителей, латавших ямы при помощи подручных средств, а также «творческие работы» дорожников глазами граждан с изображениями бугров, кочек и ям после ремонта.

Фотографии необходимо выложить на своих страницах в социальных сетях с хештегами #ЗалаталиКакМогли и #ямынадороге в срок до 31 декабря включительно. По итогам конкурса авторы самых необычных фото получат памятные сувениры. Активисты ОНФ обязательно обратят внимание на все фотографии с хештегами и передадут информацию в органы исполнительной власти регионов.