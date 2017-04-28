Орловцы могут увидеть в небе северное сияние

Столичные ученые рассказали об уникальном явлении — из-за сильной магнитной бури жители средних широт могут увидеть в небе «северное сияние». Как сообщает агентство «Москва», северное сияние можно будет увидеть в ночь с 9 на 10 сентября, об этом рассказал руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, иносферы и распространения радиоволн им. Н.Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Сергей Гайдаш.

— 6 сентября была приличная вспышка на Солнце, таких не было давно. В итоге в субботу, вероятно, будет большая магнитная буря. И в таких условиях северное сияние возможно в Москве в ночь с субботы на воскресенье. Вероятность того, что мы его увидим – до 50%, однако точное время предсказать нельзя, — рассказал С.Гайдаш.

Для того, чтобы стать свидетелем данного явления, оно должно прийтись не на дневное время и ему не должны мешать облака. В последний раз северное сияние в наших широтах наблюдалось в октябре 2003 г. Орел южнее Москвы всего на 300 км, так что очень возможно, что не только жители столицы увидят уникальное явление — если облака не помешают, то и в орловском небе будет очень красиво.