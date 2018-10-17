Орловцы могут узнать о своих пенсионных баллах и стаже через мобильное приложение

Посмотреть, сколько лет стажа уже зачтено и сколько на данный момент удалось заработать пенсионных баллов можно с помощью мобильного приложения. Практически всегда, когда речь идет о том, что при назначении пенсии учитываются стаж и количество пенсионных баллов, у любого гражданина возникает вопрос: а сколько лет стажа и пенсионных баллов есть уже у меня? Даже если до пенсии еще далеко, любопытство все равно дает о себе знать.

Количество лет, засчитанных в стаж и количество пенсионных баллов — это первое что видит человек, когда заходит в мобильное приложение ПФР.

Бесплатное мобильное приложение для платформ iOS и Android работает уже более полутора лет. Для входа в него, также, как и для входа в личный кабинет на сайте ПФР, нужно быть зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Проще говоря, чтобы войти в приложение в первый раз, нужно использовать те же самые логин и пароль, что и для входа в личный кабинет на сайте Госуслуг. В дальнейшем вход будет осуществляться по четырехзначному пин-коду, придуманному пользователем.

Мобильное приложение позволяет получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР – то есть о накопленных пенсионных баллах и стаже, проверить перечисленные работодателем страховые взносы. Также можно получить информацию о назначенной пенсии или социальной выплате, о размере (остатке) средств материнского капитала и т.д.

Кроме того, с помощью мобильного приложения можно найти ближайшую клиентскую службу ПФР, записаться на прием или направить письменное обращение в Пенсионный фонд и т. д. Также не следует забывать, что аналогичные услуги можно получить через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru.