17 октября 2018



Орловцы могут узнать о своих пенсионных баллах и стаже через мобильное приложение

Посмотреть, сколько лет стажа уже зачтено и сколько на данный момент удалось заработать пенсионных баллов можно с помощью мобильного приложения. Практически всегда, когда речь идет о том, что при назначении пенсии учитываются стаж и количество пенсионных баллов, у любого гражданина возникает вопрос: а сколько лет стажа и пенсионных баллов есть уже у меня? Даже если до пенсии еще далеко, любопытство все равно дает о себе знать.
Количество лет, засчитанных в стаж и количество пенсионных баллов — это первое что видит человек, когда заходит в мобильное приложение ПФР.

Бесплатное мобильное приложение для платформ iOS и Android работает уже более полутора лет. Для входа в него, также, как и для входа в личный кабинет на сайте ПФР, нужно быть зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Проще говоря, чтобы войти в приложение в первый раз, нужно использовать те же самые логин и пароль, что и для входа в личный кабинет на сайте Госуслуг. В дальнейшем вход будет осуществляться по четырехзначному пин-коду, придуманному пользователем.

Мобильное приложение позволяет получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР – то есть о накопленных пенсионных баллах и стаже, проверить перечисленные работодателем страховые взносы. Также можно получить информацию о назначенной пенсии или социальной выплате, о размере (остатке) средств материнского капитала и т.д.

Кроме того, с помощью мобильного приложения можно найти ближайшую клиентскую службу ПФР, записаться на прием или направить письменное обращение в Пенсионный фонд и т. д. Также не следует забывать, что аналогичные услуги можно получить через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru.

 

В Орле обстреляли троллейбус
Орловский областной суд взял под стражу одного из подозреваемых в участии в массовой драке на Южном...
Орловцам рассказали про «китайский» метод выращивания рассады
Опубликовано 17 Окт 2018 в 16:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Новости

Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"