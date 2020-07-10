Орловцы могут выйти из кредитных каникул без просрочек и штрафов

Для первых заемщиков, подавших заявление на предоставление кредитных каникул, в июле истекает срок предоставления документов, подтверждающих снижение дохода на 30% и более по сравнению с 2019 годом. Закон об этой мере поддержки вступил в силу 3 апреля 2020 года. В соответствии с ним заемщик может начать пользоваться кредитными каникулами, а подтвердить снижение дохода позже — в течение 90 дней.

¬«Есть вероятность, что не все заемщики, решившие воспользоваться кредитными каникулами, смогут вовремя подтвердить снижение дохода. Некоторые могли просто ошибиться в расчетах, и это помешает предоставить необходимые документы, – пояснила начальник экономического отдела орловского отделения Банка России Наталья Киселева. – Банк России рекомендовал банкам и МФО рассмотреть возможность для добросовестных клиентов переоформить кредитные каникулы на собственную программу реструктуризации начиная с той же даты, с которой велся отсчет кредитных каникул по закону. Это позволит, во-первых, избежать просроченной задолженности, а во-вторых — не испортить кредитную историю».

Как только заемщик понял, что не сможет доказать право на кредитные каникулы, ему стоит сразу же самостоятельно обратиться к кредитору и вместе найти оптимальное решение.

Может возникнуть ситуация, что человек получил кредитные каникулы, но передумал ими пользоваться. Если это произошло до наступления очередного платежа по кредиту и заемщик договорился с банком о возвращении к старому графику, то последствий для клиента не должно быть, даже если он не представил документы о снижении дохода.

Если заемщик подал заявление на кредитные каникулы, но передумал, и при этом подтверждение от кредитора еще не получено или еще не наступил первый день каникул, он может просто отозвать свое обращение. В этом случае нет необходимости направлять документы, подтверждающие снижение дохода. Право обратиться за каникулами в дальнейшем у заемщика остается.

СТАТИСТИКА

С начала действия антикризисного федерального закона №106-ФЗ о кредитных каникулах до 1 июля 2020 г в банки Орловской области поступило 1570 заявок на предоставление льготы. Из них рассмотрено 1501 заявка, а 1045 получили одобрение. По 894 заявлениям на сумму 575 млн рублей кредитные каникулы уже предоставлены фактически.

За реструктуризацией кредитов по собственным программам банков в нашем регионе обратились 6513 заемщиков. Рассмотрено 6182 заявок, по 3951 вынесены положительные решения. Фактически реструктуризация уже проведена по 3753 заявлениям на сумму 2,7 млрд рублей.