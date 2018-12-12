Орловцы могут заплатить налоги за третьих лиц

ФНС России запустила сервис «Уплата налогов за третьих лиц».

Сервис «Уплата налогов за третьих лиц» дает возможность произвести оплату налога за третье лицо.

На странице сервиса сначала необходимо ввести информацию о лице, осуществляющем платеж: ФИО и ИНН. Если есть сформированный налоговым органом платежный документ с указанным в нем индексом, можно ввести этот индекс и сразу перейти к оплате. Сервис максимально автоматизирован и содержит информационные подсказки, позволяющие корректно заполнить платежку и своевременно уплатить налоги.

Уплата налогов за третье лицо была разрешена иным лицам Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ, который внес изменения в положения ст. 45 ч. I Налогового кодекса РФ. Эта норма расширила права плательщиков, разрешив выполнять налоговые обязательства женам за мужей, детям за родителей и т. п. Юридические лица также могут перечислять налоги со своего счета за другие организации, а руководители вправе погашать налоговые обязательства компании за счет своих средств, информирует ИФНС по г. Орлу.