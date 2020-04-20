Орловцы могут заплатить за тепло и горячую воду, не нарушая режим самоизоляции

Орловский филиал ПАО «Квадра» рекомендует клиентам использовать дистанционные сервисы для внесения платежей за тепло и горячую воду. Оплатить услуги без комиссии можно через Личный кабинет на сайте lkk.quadra.ru или в мобильном приложении.

Впериод самоизоляции потребители могут оплатить квитанции с помощью онлайн-сервисов банков, а также воспользоваться услугой Почты России, которая принимает платежи на дому с использованием мобильного платежного кассового терминала. В этом случае с потребителей будет взиматься комиссия за прием и перечисление платежей. Сумма комиссии установлена банками и Почтой России.

В условиях пандемии Правительство РФ приняло целый комплекс мер для поддержки граждан, в том числе — мораторий на применение пеней и штрафов за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги до конца 2020 года. Энергетики поясняют, что отказ от пеней и штрафов не освобождает от необходимости оплаты услуг, а лишь приостанавливает до 01.01.2021 года начисление пеней за несвоевременную оплату без обнуления ранее начисленной.

Энергетики готовы искать индивидуальные решения, чтобы не допустить роста задолженности.

Также в компании напоминают, что в период с 20 по 25 апреля клиентам необходимо передать показания индивидуальных приборов учета. Сделать это можно при оплате через терминалы или интернет-сервисы банков, в Личном кабинете kk.quadra.ru или в мобильном приложении, а также используя систему голосового приема, позвонив по многоканальному телефону (4862) 44-05-31. Автоматическая голосовая система работает круглосуточно в дни приема показаний.