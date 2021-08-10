10 августа 2021



Орловцы на две недели останутся без горячей воды

С 10 по 24 августа 2021 года включительно в Северном, Железнодорожном, Советском и частично Заводском районах будет приостановлена подача горячей воды. Отключение коснется только тех потребителей, которые получают тепло и горячую воду от Орловской ТЭЦ, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Энергетики просят жителей соблюдать меры предосторожности и не подходить к траншеям, открытым тепловым камерам, местам земляных работ, а также не приближаться к местам выхода сетевой воды и пара.

Также, чтобы не допустить повреждений внутридомовых трубопроводов, управляющим жилищным компаниям и организациям, потребляющим тепло от Орловской ТЭЦ, необходимо отключить системы теплоснабжения в жилых домах и офисных зданиях, и установить стальные заглушки.

Обо всех внештатных ситуациях необходимо сообщать диспетчеру по телефону (4862) 55-29-74.

 

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Опубликовано 10 Авг 2021 в 13:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 54

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