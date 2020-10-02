Орловцы начали получать налоговые уведомления

В Орловской области началась рассылка налоговых уведомлений на уплату транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц за 2019 год. Налоговые документы владельцам земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств направляются по почте заказными письмами или размещаются в их “личных кабинетах налогоплательщиков”.

Разобраться в налоговых уведомлениях 2020 года гражданам поможет специальная промо-страница, созданная на сайте ФНС России. Здесь представлены разъяснения по типовым вопросам – жизненным ситуациям: что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, что делать, если оно не пришло, каковы основные изменения в налогообложении имущества физлиц по сравнению с прошлым годом, где можно узнать о налоговых ставках и льготах, указанных в уведомлении, и как ими воспользоваться.

Срок уплаты имущественных налогов за 2019 год истекает 1 декабря, но оплатить имущественные налоги можно уже сейчас по реквизитам, указанным в уведомлении, или с помощью сервисов Федеральной налоговой службы.

По желанию получить направленное уведомление можно дополнительно в любой налоговой инспекции, обслуживающей физлиц, а также в отделениях МФЦ Орловской области, — рассказали в пресс-службе УФНС.