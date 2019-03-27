Орловцы начали жечь сухую траву. Горят все: зайчата, ежи, птицы, насекомые…

В Орловской области зафиксированы случаи горения сухой травы. Только за прошедшие сутки пожарные дважды выезжали на тушение горящей растительности, — сообщили в пресс-службе МЧС. Если в первом случае огонь захватил всего 10 кв. метров, то в Шаблыкинском районе полыхало на площади полтора гектара.

Не всегда сжигание травы и мусора проходит бесследно. Привычное многим сжигание травы оборачивается тем, что плодородному слою почвы необходимо минимум семь лет на восстановление. Вместе с тем, во время горения стерни, мусора и других отходов, в атмосферу выделяется огромное количество опасных веществ, отравляющих своим содержанием природную среду. В огне гибнет огромное количество насекомых и мелких животных (в том числе маленьких зайчат). Страдают от палов и гнездящиеся на земле птицы.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься. Позвоните в пожарную охрану (01, 101, 112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Она закреплена в статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и предусмотрена для граждан, должностных и юридических лиц. Штрафы за нарушения правил пожарной безопасности на сегодня достаточно велики. Так, штраф для гражданина составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностного лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от 15 тыс. до 30 тыс. руб. и от 30 до 40 тыс. руб.

Для юридических лиц установлены более существенные размеры штрафов: от 150 тыс. до 200 тыс. руб., а в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа может составить от 200 тыс. до 400 тыс. руб. В случае уничтожения имущества в результате сжигания сухой травы, возможно возбуждение уголовного дела и возмещение виновником нанесенного материального ущерба в полном объеме.