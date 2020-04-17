17 апреля 2020



Орловцы находят в своих квартирах диких змей

Сразу два необычных ЧП случилось на этой неделе в Орле. Общее у произошедшего одно – орловцы в своих квартирах обнаружили сбежавших пресмыкающихся. В первом случае беглецом оказался маисовый полоз (неядовитая змея, которую держат дома любители экзотики из-за необычно яркой окраски). Во втором случае, судя по внешнему виду змеи, речь идет об обычном питоне (тоже неядовитой змее). Впрочем, обнаружившим у себя в жилище такого незваного гостя, совершенно не позавидуешь. Так, из постов в социальных сетях известно, что маисовый полоз держал все семейство в страхе почти три недели. Только потом его удалось отловить и убить. Сбежавшему питону повезло больше – он остался жив. Хозяева беглецов пока никак не прокомментировали инциденты. Кстати, сообщения о сбежавших в Орле змеях появляются достаточно регулярно. Пока орловцам хватает ума не заводить ядовитых питомцев. Кстати, благодаря недавно изменившемуся федеральному закону – теперь ядовитых змей вообще запрещено держать дома.

 

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Опубликовано 17 Апр 2020 в 13:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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