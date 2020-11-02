2 ноября 2020



Орловцы напишут Большой этнографический диктант (16+)

3 ноября студенты ОГУ им. И. С. Тургенева напишут Большой этнографический диктант.

В этом году Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» состоится в пятый раз.

В нашем регионе проведение диктанта в очном формате состоится 3 ноября в 11.00 часов на базе корпуса № 3 Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева (г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 41) в аудиториях № 11 и № 12. В акции примут участие студенты вуза и  представители общественных организаций области.

Напомним, диктант также проводится с 3 по 8 ноября в онлайн-формате. Его участниками могут стать все желающие жители России и зарубежных стран.

Задания будут опубликованы в 00.01 3 ноября 2020 года (по московскому времени) на официальном сайте акции. Задания оформлены в виде теста и разделены на две части:  20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников,  10 вопросов – региональная часть, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения диктанта – 45 минут.

Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде.

В этом году у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.

 

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Опубликовано 02 Ноя 2020 в 13:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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