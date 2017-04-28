Орловцы напишут «Большой этнографический диктант»

Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом регионе страны в единое время пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». В этом году мероприятие получило статус международного – к его проведению подключилось Россотрудничество. Поэтому проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом.

Стать участником диктанта могут все желающие. Центральной площадкой для проведения диктанта в Орловской области станет библиотека имени Бунина. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря. В прошлом году Большой этнографический диктант был организован впервые. Почти 90 тысяч человек на 800 площадках России от Владивостока до Калининграда, а также Турции и Швейцарии стали ее участниками.Полная информация о Диктанте размещена на сайте http://miretno.ru/ и официальном сайте ФАДН России, — сообщили в пресс-службе облправительства.