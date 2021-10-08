8 октября 2021



Орловцы научатся грамотно инвестировать

Вебинары, которые пройдут в рамках Международной недели инвесторов, помогут разобраться в принципах формирования портфеля, финансовом планировании, особенностях финансовых инструментов и сделок с ними — от выбора посредника до налогов на инвестиции.

Участниками Международной недели инвесторов (World Investor Week, WIW) являются порядка 100 стран и более 10 международных организаций. В нашей стране координатором мероприятий в рамках WIW традиционно выступает Банк России.

Серия вебинаров «Грамотный инвестор» предназначена для студентов и взрослых, интересующихся этой темой. Ознакомиться с расписанием и зарегистрироваться можно на сайте онлайн-уроков Банка России по финансовой грамотности.  Там также доступна запись на уроки для школьников (как индивидуальная, так и для подключения классов) и занятия для старшего поколения.

Несколько практических вебинаров для начинающих инвесторов подготовила Школа Московской Биржи — чтобы присоединиться к ним, следует пройти регистрацию.

Участие во всех мероприятиях бесплатное. Полная программа доступна на сайте Банка России

 

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Опубликовано 08 Окт 2021 в 16:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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