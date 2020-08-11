Орловцы научились делать крепеж гораздо прочнее китайского

Орловское предприятие освоило производство нового вида крепежа в рамках инвестпроекта по импортозамещению. Наш завод первым в России начал производство полнорезьбовой шпильки с углом 60 градусов. До этого момента на российский рынок строительных материалов полнорезьбовую шпильку в основном привозили из Китая. При этом среди импортного крепежа часто встречаются некачественные изделия с углом резьбы 30 градусов. Такой крепеж небезопасен: прочность конструкции сильно снижается.

Шпилька широко применяется в строительстве и необходима для скрепления металлических конструкций, воздуховодов, водопроводов, систем пожаротушения, вентиляции и т.д. Стоимость инвестиционного проекта составила почти 59 миллионов рублей. В крепежном цехе работает два новых производственных участка, оснащенных современным технологичным оборудованием. Сама линия по производству шпильки оборудована импортными станками с программным обеспечением. А для нанесения защитного покрытия была установлена новая гальваническая линия. Благодаря этому проекту на предприятии были созданы дополнительные рабочие места, — рассказали в пресс-службе облправительства.