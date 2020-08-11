11 августа 2020



Орловцы научились делать крепеж гораздо прочнее китайского

Орловское предприятие освоило производство нового вида крепежа в рамках инвестпроекта по импортозамещению. Наш завод первым в России начал производство полнорезьбовой шпильки с углом 60 градусов. До этого момента на российский рынок строительных материалов полнорезьбовую шпильку в основном привозили из Китая. При этом среди импортного крепежа часто встречаются некачественные изделия с углом резьбы 30 градусов. Такой крепеж небезопасен: прочность конструкции сильно снижается.

Шпилька широко применяется в строительстве и необходима для скрепления металлических конструкций, воздуховодов, водопроводов, систем пожаротушения, вентиляции и т.д. Стоимость инвестиционного проекта составила почти 59 миллионов рублей. В крепежном цехе работает два новых производственных участка, оснащенных современным технологичным оборудованием. Сама линия по производству шпильки оборудована импортными станками с программным обеспечением. А для нанесения защитного покрытия была установлена новая гальваническая линия. Благодаря этому проекту на предприятии были созданы дополнительные рабочие места, — рассказали в пресс-службе облправительства.

 

В орловском управлении Роспотребнадзора подвели итоги проверок детских садов за прошлый год
В Орле пройдет православный детский фестиваль
ОНФ проведет «Генеральную уборку страны»
Опубликовано 11 Авг 2020 в 12:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 52

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"