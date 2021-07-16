Орловцы несколько дней будут испытывать проблемы с ТВ и радио

На телепередатчиках Орловской области с 19 по 20 июля пройдут профилактические работы. В этот период возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций. Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов и будет проводиться в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.

Подробный график проведения профилактических работ размещен на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения теле- радиосигнала» и в Кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении «Телегид», во вкладке «Вещание».