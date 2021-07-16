16 июля 2021



Орловцы несколько дней будут испытывать проблемы с ТВ и радио

На телепередатчиках Орловской области с 19 по 20 июля пройдут профилактические работы. В этот период возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций. Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов и будет проводиться в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.

Подробный график проведения профилактических работ размещен на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения теле- радиосигнала» и в Кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении «Телегид», во вкладке «Вещание».

 

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Опубликовано 16 Июл 2021 в 11:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 35

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