17 ноября 2020



Орловцы обязаны сообщать работодателю, что заразились коронавирусом

Cотрудники обязаны сообщать работодателю о диагнозе в случае, если врачи подтвердили коронавирус. Такие разъяснения дала федерация профсоюзов со ссылкой на ФСС. Контактными в такой ситуации считаются не только те, кто проживает с заболевшим, но и коллеги по работе.

Кстати, гражданам, которые контактировали с инфекционными больными и получили отрицательный тест на COVID-19, нужно оформить листок нетрудоспособности с кодом «03» — карантин. Его выдает лечащий врач. Срок изоляции в этом случае определяется Постановлением Роспотребнадзора.

Есть еще один вариант — сотрудников, которые контактировали с заболевшим, можно перевести на удаленку по согласованию с работодателем. В таком случае оформлять больничный не надо.

 

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Опубликовано 17 Ноя 2020 в 17:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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