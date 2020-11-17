Орловцы обязаны сообщать работодателю, что заразились коронавирусом

Cотрудники обязаны сообщать работодателю о диагнозе в случае, если врачи подтвердили коронавирус. Такие разъяснения дала федерация профсоюзов со ссылкой на ФСС. Контактными в такой ситуации считаются не только те, кто проживает с заболевшим, но и коллеги по работе.

Кстати, гражданам, которые контактировали с инфекционными больными и получили отрицательный тест на COVID-19, нужно оформить листок нетрудоспособности с кодом «03» — карантин. Его выдает лечащий врач. Срок изоляции в этом случае определяется Постановлением Роспотребнадзора.

Есть еще один вариант — сотрудников, которые контактировали с заболевшим, можно перевести на удаленку по согласованию с работодателем. В таком случае оформлять больничный не надо.