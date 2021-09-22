22 сентября 2021



Орловцы оплатили по безналу 62 млрд рублей

По информации Отделения Банка России по Орловской области, жители нашего региона за первое полугодие 2021 года совершили 110 млн безналичных платежей. По сравнению с данными аналогичного периода 2020 года, количество операций увеличилось на 31%, а сумма транзакций выросла почти на 37%. При этом банковских карт, выданных в регионе, стало больше всего на 13%, а электронных терминалов, предназначенных для оплаты товаров и услуг в области – на 6%.

Среди всех операций безналичной оплаты с использованием платежных карт, треть по количеству и почти столько же по сумме приходится на карты национальной платежной системы «МИР». На текущий момент для жителей нашей области выпущено 516 тысяч карт «МИР» — на 30% больше, чем год назад.

«В последние годы безналичные платежи набирают все большую популярность. Помимо привычных способов безналичной оплаты – карт и гаджетов, для орловцев стал доступен еще один. Теперь в некоторых торговых точках можно рассчитываться по QR-коду через Систему быстрых платежей. Для этого не требуется банковская карта. Достаточно смартфоном отсканировать QR-код и подтвердить оплату в мобильном приложении банка. При этом за QR-платежи комиссии с покупателя ни банки, ни магазины не возьмут. Это доступнее, чем оплата ApplePay или GooglePay, и безопаснее, чем карта или наличные», – отмечает завсектором платежных систем и расчетов Орловского отделения Банка России Михаил Казаков.

 

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Опубликовано 22 Сен 2021 в 16:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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