Орловцы оплатили по безналу 62 млрд рублей

По информации Отделения Банка России по Орловской области, жители нашего региона за первое полугодие 2021 года совершили 110 млн безналичных платежей. По сравнению с данными аналогичного периода 2020 года, количество операций увеличилось на 31%, а сумма транзакций выросла почти на 37%. При этом банковских карт, выданных в регионе, стало больше всего на 13%, а электронных терминалов, предназначенных для оплаты товаров и услуг в области – на 6%.

Среди всех операций безналичной оплаты с использованием платежных карт, треть по количеству и почти столько же по сумме приходится на карты национальной платежной системы «МИР». На текущий момент для жителей нашей области выпущено 516 тысяч карт «МИР» — на 30% больше, чем год назад.

«В последние годы безналичные платежи набирают все большую популярность. Помимо привычных способов безналичной оплаты – карт и гаджетов, для орловцев стал доступен еще один. Теперь в некоторых торговых точках можно рассчитываться по QR-коду через Систему быстрых платежей. Для этого не требуется банковская карта. Достаточно смартфоном отсканировать QR-код и подтвердить оплату в мобильном приложении банка. При этом за QR-платежи комиссии с покупателя ни банки, ни магазины не возьмут. Это доступнее, чем оплата ApplePay или GooglePay, и безопаснее, чем карта или наличные», – отмечает завсектором платежных систем и расчетов Орловского отделения Банка России Михаил Казаков.