12 декабря 2019



Орловцы отказываются от права собственности на землю

С начала года более 200 орловцев отказались от права собственности на землю, сообщает пресс-служба Росреестра по Орловской области.

Владение землей на праве собственности предполагает наложение определенных обязательств. Прежде всего, собственник несет ответственность за содержание участка земли в надлежащем состоянии и обязан ежегодно уплачивать земельный налог. Но встречаются случаи, когда правообладатель не использует земельный участок по его назначению и, соответственно, не желает платить налог за неиспользуемое имущество. В таком случае у него есть возможность отказаться от права собственности на принадлежащую ему землю.

— Отказ осуществляется путем подачи собственником соответствующего заявления в Росреестр, на основании которого проводится госрегистрация перехода права собственности, после чего участок становится государственной или муниципальной собственностью. По истечении пяти дней после регистрации перехода права собственности заявителю направляется уведомление о прекращении права собственности, — пояснила руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура.

С начала года 224 орловца уже отказались от права собственности на землю. Для сравнения в 2018 году за регистрацией прекращения права на землю обратились 63 орловца. Всего региональным Росреестром зафиксировано 769 отказов жителей региона от права собственности на земельные участки.

 

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Опубликовано 12 Дек 2019 в 12:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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