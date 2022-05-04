Орловцы почистят Оку от старых рыболовных сетей

Орловцы присоединятся к масштабной экологической акции «Всероссийский день без сетей». В ней примут участие инспекторский состав рыбоохраны, рыболовы-любители, представители органов власти Орловской области, общественные объединения. Целью акции станет изъятие брошенных, бесхозных, незаконно установленных орудий лова. Впервые акция прошла в мае 2019 года.

Орловцев приглашают присоединиться к акции по очистке водных объектов от бесхозных сетных орудий лова. 20 мая в 11.00 все желающие могут принять участие в акции на реке Оке. Сбор участников: в предпоследнюю пятницу месяца на Спасательной станции МЧС в Орле по адресу ул. Левый Берег реки Оки, 63А.