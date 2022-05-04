4 мая 2022



Орловцы почистят Оку от старых рыболовных сетей

Орловцы присоединятся к масштабной экологической акции «Всероссийский день без сетей». В ней примут участие инспекторский состав рыбоохраны, рыболовы-любители, представители органов власти Орловской области, общественные объединения. Целью акции станет изъятие брошенных, бесхозных, незаконно установленных орудий лова. Впервые акция прошла в мае 2019 года.

Орловцев приглашают присоединиться к акции по очистке водных объектов от бесхозных сетных орудий лова. 20 мая в 11.00 все желающие могут принять участие в акции на реке Оке. Сбор участников: в предпоследнюю пятницу месяца на Спасательной станции МЧС в Орле по адресу ул. Левый Берег реки Оки, 63А.

 

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Опубликовано 04 мая 2022 в 17:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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