Орловцы подождут. «Дорожная служба» в первую очередь занимается дорогой к Вятскому Посаду

Ремонт дорог в областном центре по гарантии начали все, кроме областной «Дорожной службы». Эта организация обещала начать латать ямы еще на прошлой неделе. Теперь обещает приступить к работам в эту пятницу. По словам начальника «УКХ» Дмитрия Зуева, в областном центре все подрядчики, за которыми числятся дороги на гарантии, уже приступили к ямочному ремонту — не вышла на объекты только «Дорожная служа», все силы которой брошены на Вятский Посад.

Напомним, в пятницу, 9 июня, в деревне Вятский Посад под Орлом пройдет открытие культурно-православного центра. Все действо начнется в 9 утра на сцене, оборудованной рядом с храмом. На открытие ожидаются гости из столицы и представители высшего духовенства.

 

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Опубликовано 06 Июн 2017 в 16:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 5

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