Орловцы получат бесплатный доступ к социально значимым сайтам

Уже 1 марта орловцы смогут пользоваться порталом Gosuslugi.ru и сайтами органов власти даже при нулевом и отрицательном балансе. При использовании этих ресурсов интернет-трафик не будет тарифицироваться. В частности, доступнее для населения станет интернет-перепись, — рассказали в пресс-службе облправительства. Это решение значительно упростит проведение цифровой переписи населения и позволит большему числу жителей страны заполнить переписной лист онлайн.

С 1 по 25 октября 2020 года все жители России, имеющие стандартную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), смогут самостоятельно пройти интернет-перепись на портале Gosuslugi.ru, выбрав услугу «Пройти перепись населения».

Благодаря внедрению цифровых технологий процесс переписи станет более удобным и комфортным: не нужно тратить время на общение с переписчиком, можно заполнить электронный переписной лист в любое время. Кстати, ходе проведенного в 2019 году опроса 52% россиян назвали интернет-перепись на портале Gosuslugi.ru предпочтительным способом прохождения Всероссийской переписи населения 2020 года.