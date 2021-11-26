Орловцы получат возможность бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств

Эта возможность предусмотрена правилами приема в вузы, которые были утверждены Правительством РФ. Бесплатно освоить можно будет такие специальности, как режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств, композиция.

Сдавать ЕГЭ для получения второго высшего образования не понадобится. Абитуриенты будут зачисляться на бюджетные места по результатам творческих и профессиональных испытаний, а также собеседования. Обучиться им можно будет в 10 ведущих профильных вузах.