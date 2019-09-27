27 сентября 2019



Орловцы получили налоговые уведомления по новой форме

В 2019 году изменилась форма налоговых уведомлений, которые направляются физлицам для оплаты имущественных налогов и НДФЛ. Теперь в нее включена информация для перечисления налогов в бюджет, а вот отдельные платежные документы (квитанции) больше не направляются. В измененной форме налогового уведомления содержатся полные реквизиты платежа, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства. Кроме того, в этот налоговый документ включена информация о предоставленном вычете на шесть соток. В то же время в налоговом уведомлении теперь не будут содержаться сведения об объектах имущества, по которым налоги к уплате не предъявляются. Например, если гражданин использует налоговую льготу, которая освобождает его от уплаты налога, или у физлица есть переплата, покрывающая сумму налога.

Уведомления по новой форме были направлены налогоплательщикам по почте, а также размещены в их личных кабинетах на официальном сайте ФНС России. Оплатить имущественные налоги орловчанам необходимо не позднее 2 декабря 2019 года. Опоздание с уплатой грозит начислением пени. Всего в Орловской области обязанность перед бюджетом за 2018 год должны исполнить почти 195 тысяч плательщиков транспортного налога, около 250 тысяч плательщиков земельного налога и более 285 тысяч плательщиков налога на имущество физических лиц.

 

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Опубликовано 27 Сен 2019 в 16:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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