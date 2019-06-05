5 июня 2019



Орловцы получили ответы на «дачные» вопросы

В рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости Кадастровая палата по Орловской области провела «горячую линию».

Примерно половина вопросов была связана с процедурой постановки на кадастровый учёт и государственной регистрацией: продлена ли дачная амнистия, какой для этого необходим комплект документов, что собой представляет уведомительный порядок оформления недвижимости.

Около 30% граждан интересовала процедура регистрации: как прописаться в садовом домике, какие для этого необходимы документы и куда обращаться, какие должны быть соблюдены условия для осуществления прописки. изменением статуса дачной недвижимости и переводом её в жилой фонд.

Также орловцы интересовались налогообложением: какие льготы предусмотрены, нужно ли платить налог на объекты вспомогательного назначения и другие.

На все вопросы были получены ответы, что позволило гражданам разобраться в нововведениях, касающихся загородной недвижимости, ликвидировать риски неправильной трактовки законодательства и возможных последствий. Директор Кадастровой палаты по Орловской области Ирина Ковальчук отметила, что в 2019 году проведение тематических «горячих линий» станет регулярным, чтобы граждане могли получить разъяснения специалистов по наиболее актуальным вопросам.

По информации пресс-службы Кадастровой палаты по Орловской области

 

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Опубликовано 05 Июн 2019 в 14:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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