Орловцы получили ответы на «дачные» вопросы

В рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости Кадастровая палата по Орловской области провела «горячую линию».

Примерно половина вопросов была связана с процедурой постановки на кадастровый учёт и государственной регистрацией: продлена ли дачная амнистия, какой для этого необходим комплект документов, что собой представляет уведомительный порядок оформления недвижимости.

Около 30% граждан интересовала процедура регистрации: как прописаться в садовом домике, какие для этого необходимы документы и куда обращаться, какие должны быть соблюдены условия для осуществления прописки. изменением статуса дачной недвижимости и переводом её в жилой фонд.

Также орловцы интересовались налогообложением: какие льготы предусмотрены, нужно ли платить налог на объекты вспомогательного назначения и другие.

На все вопросы были получены ответы, что позволило гражданам разобраться в нововведениях, касающихся загородной недвижимости, ликвидировать риски неправильной трактовки законодательства и возможных последствий. Директор Кадастровой палаты по Орловской области Ирина Ковальчук отметила, что в 2019 году проведение тематических «горячих линий» станет регулярным, чтобы граждане могли получить разъяснения специалистов по наиболее актуальным вопросам.

По информации пресс-службы Кадастровой палаты по Орловской области