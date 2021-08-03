Орловцы получили первые выплаты на школьников

ПФР выплачено на подготовку детей к новому учебному году уже свыше 848 миллионов рублей. Денежные средства направлены на счета родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 6 до 18 лет. Первыми получателями стали родители 84 833 школьников.

Выплаты начались со 2 августа 2021 года. В Орловской области на данную меру поддержки могут рассчитывать почти 98 тысяч детей.

Тем, кто до сих пор не обратился за единовременной выплатой по указу президента от 02.07.2021 №396, напоминаем, что сделать это можно бесконтактным способом, не приходя в ПФР. Продолжается прием заявлений через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Заявления можно подать до конца октября 2021 года.