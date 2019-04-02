2 апреля 2019



Орловцы получили «последнее китайское предупреждение» о прекращении вещания аналогового ТВ

11 февраля 7 регионов России уже прекратили аналоговую трансляцию федеральных каналов, а 3 июня аналоговые передатчики отключат остальные 57 регионов, в том числе Орловская область. Орловцам напомнили, что если буквы «А» рядом с логотипами телеканалов нет и у жителей более 20 телеканалов, значит, скорее всего, вы уже получаете цифровой сигнал. Не стоит беспокоиться также абонентам операторов кабельного или спутникового телевидения. Если же в кадре видна буква «А», значит, вы смотрите аналоговое ТВ. Аналоговый телесигнал специально пометили литерой «А», чтобы зритель определил способ приема сигнала и успел перейти на «цифру» до отключения аналогового вещания, которое в Орловской области произойдет 3 июня.

Уже сейчас всем зрителям нужно проверить готовность своего приемного оборудования к отключению аналогового вещания. Если вы видите рядом с логотипами телеканалов букву «А», вам нужно успеть перейти на прием цифрового телевидения. Если телевизор современный с поддержкой цифрового стандарта, а антенна дециметровая, то нужно просто запустить автонастройку 20 телеканалов в меню. Если телевизор современный, а антенна старая, метровая, ее надо будет заменить на дециметровую. Если у вас телевизор старого образца, дополнительно нужна цифровая приставка, а также проверить антенну.

На сайте смотрицифру.рф можно проверить, готов ли ваш телевизор к приему цифрового эфирного телевидения. В разделе «Все для приема» размещен перечень из 26 796 моделей телевизоров от 121 производителя. Из них 8 104 поддерживают необходимый цифровой стандарт. Помимо этого, в разделе доступен перечень из 276 моделей цифровых приставок к старым аналоговым телевизорам.

 

Орловские полицейские по горячим следам установили подозреваемого в убийстве рыбака
Литературно-мемориальный парк"Дворянское гнездо" приведут в порядок
74-летнюю орловчанку обворовала лжемедсестра
Опубликовано 02 Апр 2019 в 12:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 41

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"