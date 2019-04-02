Орловцы получили «последнее китайское предупреждение» о прекращении вещания аналогового ТВ

11 февраля 7 регионов России уже прекратили аналоговую трансляцию федеральных каналов, а 3 июня аналоговые передатчики отключат остальные 57 регионов, в том числе Орловская область. Орловцам напомнили, что если буквы «А» рядом с логотипами телеканалов нет и у жителей более 20 телеканалов, значит, скорее всего, вы уже получаете цифровой сигнал. Не стоит беспокоиться также абонентам операторов кабельного или спутникового телевидения. Если же в кадре видна буква «А», значит, вы смотрите аналоговое ТВ. Аналоговый телесигнал специально пометили литерой «А», чтобы зритель определил способ приема сигнала и успел перейти на «цифру» до отключения аналогового вещания, которое в Орловской области произойдет 3 июня.

Уже сейчас всем зрителям нужно проверить готовность своего приемного оборудования к отключению аналогового вещания. Если вы видите рядом с логотипами телеканалов букву «А», вам нужно успеть перейти на прием цифрового телевидения. Если телевизор современный с поддержкой цифрового стандарта, а антенна дециметровая, то нужно просто запустить автонастройку 20 телеканалов в меню. Если телевизор современный, а антенна старая, метровая, ее надо будет заменить на дециметровую. Если у вас телевизор старого образца, дополнительно нужна цифровая приставка, а также проверить антенну.

На сайте смотрицифру.рф можно проверить, готов ли ваш телевизор к приему цифрового эфирного телевидения. В разделе «Все для приема» размещен перечень из 26 796 моделей телевизоров от 121 производителя. Из них 8 104 поддерживают необходимый цифровой стандарт. Помимо этого, в разделе доступен перечень из 276 моделей цифровых приставок к старым аналоговым телевизорам.