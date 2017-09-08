Орловцы получили «прямых выплат» на 290 миллионов рублей

С 1 июля 2017 года в Орловской области стартовал пилотный проект Фонда социального страхования «Прямые выплаты». Суть в том, что изменился порядок выплаты социальных пособий работающим гражданам. Отныне рассчитывает и перечисляет пособия не бухгалтерия предприятий, как было ранее, а региональное отделение Фонда социального страхования. Выплачиваются пособия работникам напрямую — на лицевой счет в банке или по почте. Это исключило возможность страхового мошенничества и свело риск невыплат пособий орловцам к нулю.

— Всего за первых три месяца реализации проекта на выплату пособий ушло порядка 153 миллионов рублей. Большая часть из этих средств, около 140 миллионов рублей, была направлена на перечисление пособий по временной нетрудоспособности. Сумма выплат ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет составила порядка 75 миллионов рублей, а пособий по беременности и родам — порядка 65 миллионов рублей, — рассказал управляющий реготделением ФСС Олег Ревякин.

Получателями пособий стали более 27 тысяч жителей Орловской области. Из них примерно 20 тысяч застрахованных получили пособия по временной нетрудоспособности, более 5 тысяч — пособия по уходу за ребенком до полутора лет, а около 1000 — пособия по беременности и родам, — уточнили в пресс-службе фонда.

 

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Опубликовано 11 Окт 2017 в 15:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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