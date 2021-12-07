Орловцы получили уже более 1400 бесплатных электронных подписей

В налоговых органах продолжают свою работу точки выдачи бесплатных квалифицированных электронных подписей (КЭП) удостоверяющего центра ФНС России. Услуга востребована у индивидуальных предпринимателей, лиц, имеющих право действовать от имени организаций без доверенности, и нотариусов. Всего с 1 июля в регионе выдано свыше 1420 КЭП, — рассказали в пресс-службе ФНС.

Срок действия электронной подписи, выданной УЦ ФНС России, составляет 15 месяцев. Использоваться она может на всех электронных площадках и сервисах, а также при предоставлении налоговых деклараций (расчетов) через операторов электронного документооборота и сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме» на сайте www.nalog.gov.ru.

Процесс получения КЭП в точках выдачи налоговых органов Орловской области занимает порядка 15 минут.

Для получения электронной подписи заявителю необходимо предоставить паспорт, СНИЛС и носитель ключей электронной подписи в форм-факторе USB-токенов Type-A, который должен иметь действительный сертификат соответствия, выданный ФСБ России или ФСТЭК России.

Требований к предъявлению сертификата соответствия на ключевой носитель не предъявляется, поскольку в УЦ ФНС России реализован функционал автоматической проверки ключевых носителей.