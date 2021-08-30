30 августа 2021



Орловцы получили возможность войти в регистр доноров костного мозга

Семь жителей Орловской области стали кандидатами на вступление в регистр доноров костного мозга и получили от Почты России письма с наборами для взятия мазков, сообщает УФПС Орловской области.

Возможность вступить в регистр доноров костного мозга без визита в лабораторию для сдачи крови появилась благодаря совместному проекту Почты России, Национального РДКМ и Русфонда, который стартовал 14 июля 2021 г.

Партнеры получили заявки на вступление в регистр от жителей 79 регионов России от Калининграда до Сахалина.

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого доброволец получает по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о состоянии здоровья, а также согласиями на обработку и передачу персональных данных. Мазок с внутренней стороны щеки можно взять самостоятельно с помощью палочек, без медицинского работника. После взятия мазка палочки и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань, где специалисты лаборатории Казанского (Приволжского) федерального университета проведут типирование и определят генотип добровольца, данные будут включены в Информационную систему Национального РДКМ. Пересылка образца бесплатна для добровольца – ее оплачивает Почта России.

Русфонд участвует в развитии донорства костного мозга в РФ с 2010 г. С 2017 г. открыт Национальный РДКМ. Это некоммерческий регистр, он назван именем Васи Перевощикова – мальчика из Удмуртии, которому так и не нашли донора.

 

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Опубликовано 30 Авг 2021 в 13:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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