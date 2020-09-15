Орловцы попросили Клычкова развивать спорт не для отчетов перед Москвой, а для людей

В соцсетях в группе “Империя спорта (Орёл)” появился фоторепортаж о спортивной площадке в новом микрорайоне Зареченском. “На данный момент на странице губернатора все чаще появляются материалы с яркими изображениями спортивных объектов, которые где-то уже открыты, а где-то строятся. Глава области часто пишет красивые слова о различных президентских национальных проектах и федеральных («Спорт – норма жизни»), о программе «Развитие футбола в Орловской области» и национальном проекте «Демография». Только вот новое строится, а старое тут же забывается. Удобнее и выгоднее выставлять напоказ новенькие спортивные объекты из районов и макеты запланированной инфраструктуры, чем фотографии двухлетнего пустыря посреди «красивейшего жилого микрорайона города» (как пишет газета «Орловский вестник» в статье про встречу губернатора Андрея Клычкова с руководством строительной компании ПАО «ОрелСтрой») в областной столице” — отмечают авторы поста.

Также они прикладывают снимки футбольной площадки сразу после того, как она была открыта и того состояния, в котором находится сейчас. Кроме того, в микрорайоне есть еще один заброшенный пустырь, где пацаны гоняют мяч. Но о таких площадках ни губернатор ни прогубернаторские СМИ не сообщают.

«Здоровье населения, здоровый образ жизни, прежде всего, молодежи – важнейший приоритет региональной политики. Развитию спорта мы уделяем особое внимание. Стараемся максимально поддержать все спортивные инициативы жителей, «подтянуть» спортивную инфраструктуру – и на селе, и в городах,» – сообщает у себя на странице Андрей Клычков. Однако, о спортивных пустырях на карте областной столицы вы не узнаете ни на странице губернатора, ни на странице начальника Управления физической культуры и спорта Орловской области Алексея Берестова, для которого этот микрорайон играет не последнюю роль. Спустя 2 года мы прикрепляем фотографии перечисленных спортивных объектов и надеемся, что они не останутся без внимания со стороны областной власти. Футбол начинается во дворе, условия для физических занятий оказывают прямое влияние на качества и достижения спортсмена. Хочется верить, что Андрей Клычков – губернатор для жителей, а не только для отчета перед Москвой” — завершают свой пост жители.