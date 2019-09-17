Орловцы пожаловались на целебный золотарник

В отдел карантина растений и качества семян Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ в рамках контрольно-надзорных мероприятий был доставлен образец растения. При проведении гербологической экспертизы специалисты идентифицировали находку как сорное растение, не являющиеся карантинным объектом. Тревогу вызвал золотарник обыкновенный — в последние 15-20 лет это растение агрессивно захватило Орловскую область и теперь приносит садоводам массу неудобств из-за своей 95% всхожести.

Золотарник обыкновенный, или Золотая розга (лат. Solidago virgaurea) — многолетнее травянистое растение; вид рода Золотарник семейства Астровые. Цветки жёлтые, в мелких, диаметром 10—15 мм, многочисленных корзинках, собранных на верхушках стеблей в узкое прямостоячее кистевидное или метельчатое соцветие. Плоды — цилиндрические ребристые семянки 3—4 мм длиной, опушённые по всей поверхности, с буроватым хохолком 4—5 мм длиной. Цветёт с мая до сентября, семянки созревают в июне — октябре.

Культура привлекает внимание великолепными душистыми цветами, иногда выращивается в качестве целебной травы. Уход за злотарником прост, но учитывая, что растение быстро распространяется по территории, для выращивания необходим обширный участок земли.

Трава золотарник — растение агрессор: один экземпляр дает до 100 тысяч семян, всхожесть 95%. За год может продвинуться на десятки километров, является полноправным хозяином на тех территориях, где он обосновался. Важно не давать растениям свободно обсеменятся, в противном случае, они начинают активно разрастаться.