Орловцы предупреждают об отваливающейся с фасада дама №8 на улице 8 Марта штукатурке

В социальных сетях в группе «Интересный Орел» появились снимки фасада дома №8 по улице 8 Марта. На снимках видно, что на верхних этажах здания отсутствуют большие фрагменты штукатурки. По словам очевидцев, несколько больших фрагментов повредили автомобили на стоянке напротив дома.

Также очевидцы пишут, что обращались с этой проблемой в ЖЭУ и другие инстанции, однако, реакции не последовало. Жильцы надеются, что хотя бы обращение через СМИ поможет обезопасить людей, которые могут пострадать от обваливающейся штукатурки.