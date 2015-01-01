Орловцы предупреждают об отваливающейся с фасада дама №8 на улице 8 Марта штукатурке

В социальных сетях в группе «Интересный Орел»  появились снимки фасада дома №8 по улице 8 Марта. На снимках видно, что на верхних этажах здания отсутствуют большие фрагменты штукатурки. По словам очевидцев, несколько больших фрагментов повредили автомобили на стоянке напротив дома.

Также очевидцы пишут, что обращались с этой проблемой в ЖЭУ и другие инстанции, однако, реакции не последовало. Жильцы надеются, что хотя бы обращение через СМИ поможет обезопасить людей, которые могут пострадать от обваливающейся штукатурки.

 

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Опубликовано 17 Фев 2017 в 12:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 45

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