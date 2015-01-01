Орловцы предупреждают об отваливающейся с фасада дама №8 на улице 8 Марта штукатурке
В социальных сетях в группе «Интересный Орел» появились снимки фасада дома №8 по улице 8 Марта. На снимках видно, что на верхних этажах здания отсутствуют большие фрагменты штукатурки. По словам очевидцев, несколько больших фрагментов повредили автомобили на стоянке напротив дома.
Также очевидцы пишут, что обращались с этой проблемой в ЖЭУ и другие инстанции, однако, реакции не последовало. Жильцы надеются, что хотя бы обращение через СМИ поможет обезопасить людей, которые могут пострадать от обваливающейся штукатурки.
Оставьте свой отзыв
Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.