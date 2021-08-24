24 августа 2021



Орловцы пробегут от Орла до Болхова, чтобы помочь больным детям

4 сентября трое активистов пробегут благотворительный марафон из Орла в Болхов. Главная цель этого спортивного испытания – помочь фонду «Подари жизнь» собрать средства для детей, которые хотят быть здоровыми и жить полноценной жизнью. Александр Бурмистров, Антон Рудаков и Кирилл Ярошенко — люди, которые неравнодушны к детям, нуждающимся в лечении. Они организуют сбор средств, пробежав благотворительный марафон. Молодые люди стартуют в 8.00 с площади Ленина в Орле и планируют финишировать в 14:00 у Преображенского собора в Болхове. До этого времени марафонцы хотят собрать не менее 100 тыс. рублей для фонда «Подари Жизнь» и преодолеть дистанцию в 60 километров. Поддержать это благородное дело может каждый, не отходя от экрана компьютера или смартфона, просто перейдя по ссылке. До завершения сбора средств осталось 10 дней.

 

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Опубликовано 24 Авг 2021 в 17:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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