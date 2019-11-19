Орловцы продолжают биться в судах за право жить. Лекарства им не выдают

В очередной раз только благодаря вмешательству прокуратуры местный житель получил жизненно важные лекарства. Прокуратура Должанского района Орловской области провела проверку по обращению жителя. Было установлено, что заявитель имеет врожденное хроническое заболевание, в связи с чем ему необходима пожизненная ежемесячная заместительная терапия. Он имеет право на льготное лекарственное обеспечение препаратом, который входит в утвержденный перечень ЖНВЛ. Однако лекарства департамент вовремя не закупил. Прокуратура была вынуждена в очередной раз обратиться в суд, чтобы областной департамент все же выполнил свою работу и приобрел необходимые больному мужчине лекарства. Суд поддержал позицию прокуратуры. Решение суда обращено к немедленному исполнению. Больной наконец-то получил необходимый ему лекарственный препарат. Такие случаи в Орловской области происходят с пугающей частотой.

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