Орловцы продолжают добиваться бесплатных лекарств через прокуратуру

Прокуратурой Орловского района была проведена проверка обращения одного из инвалидов. Заявительница посчитала, что её права на бесплатное обеспечение лекарственными средствами были нарушены. В ходе проверки выяснилось, что лечащий врач выписал рецепт, дающий возможность бесплатно получить необходимый ей лекарственный препарат, но, несмотря на это лекарство предоставлено не было.

В связи с этим прокурор Орловского района обратился в суд с исковым заявлением. В документе прокурор требует обязать областной департамента здравоохранения обеспечить инвалида необходимыми лекарствами. Советский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил, решение суда обращено к немедленному исполнению, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.